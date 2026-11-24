欧盟公布了针对俄罗斯的第22轮制裁方案。该方案包括将另外60家俄罗斯银行从国际支付系统SWIFT中剔除，并加强对加密货币平台、能源部门以及俄罗斯“影子舰队”的限制。

欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯·德·莱恩在2026年11月23日的声明中提到了这一点。

她表示，新制裁方案旨在加强对俄罗斯的经济压力，并限制其为对乌克兰的战争提供资金的能力。

这不仅涉及将银行从SWIFT系统中剔除。欧盟委员会还提议加强对加密货币和支付网络的监管，特别是那些利用第三国绕过制裁的网络。 为协调相关工作，已成立了一个专门小组——加密货币制裁工作组（Crypto Sanctions Task Force）。

限制措施还将波及俄罗斯能源领域。欧盟计划禁止欧洲企业协助俄罗斯建设、运营和维修能源基础设施，特别是炼油厂。 此外，限制措施还将首次扩展至电力领域服务。

此外，计划将俄罗斯“影子船队”中的70多艘船舶列入制裁名单。同时提议禁止在俄罗斯投保的油轮入境。

另一项提案涉及对俄罗斯前战斗人员的签证限制。拟禁止其入境欧盟。此外，还提议禁止欧盟国家公民在俄罗斯公司的管理层任职。

制裁还将波及体育和文化领域。欧盟委员会提议禁止俄罗斯代表队和运动员在欧盟举办的体育赛事中以俄罗斯联邦名义参赛，并禁止使用俄罗斯官方标志。 部分限制措施将涉及俄罗斯赞助商对欧洲体育和文化组织的资助，以及俄罗斯公民在欧洲体育联合会管理机构中任职的问题。

不过，第22轮制裁目前仅是欧盟委员会的提案。该提案需获得欧盟全部27个成员国的一致批准才能生效。 需要指出的是，普京曾向库什纳提出以商业协议换取美国放松制裁的提议。 乌克兰已对临时被占领土上的所谓“地方议会议员”，以及参与传播俄罗斯宣传和满足俄罗斯侵略者需求的相关人员实施了制裁。

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