Unia Europejska przedstawiła 22. pakiet sankcji wobec Rosji. Przewiduje on odłączenie od międzynarodowego systemu płatności SWIFT kolejnych 60 rosyjskich banków, zaostrzenie ograniczeń wobec platform kryptowalutowych, sektora energetycznego oraz rosyjskiej „floty cieni”.

Informacja ta zawarta jest w oświadczeniu przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen z dnia 23 listopada 2026 r.

Według jej słów nowy pakiet ma na celu zwiększenie presji gospodarczej na Rosję oraz ograniczenie możliwości finansowania wojny przeciwko Ukrainie.

Nie chodzi tu wyłącznie o odłączenie banków od systemu SWIFT. Komisja Europejska proponuje również zaostrzenie kontroli nad sieciami kryptowalutowymi i płatniczymi, w szczególności tymi, które wykorzystują kraje trzecie do obchodzenia sankcji. W celu koordynacji tych działań utworzono specjalną grupę — Crypto Sanctions Task Force.

Ograniczenia dotkną również rosyjskiego sektora energetycznego. Zamierza się zakazać europejskim przedsiębiorstwom pomagania Rosji w budowie, eksploatacji i naprawie infrastruktury energetycznej, w szczególności rafinerii ropy naftowej. Po raz pierwszy ograniczenia będą miały również zastosowanie do usług w sektorze elektroenergetycznym.

Ponadto planuje się dodanie do listy sankcyjnej ponad 70 statków rosyjskiej „floty cieni”. Proponuje się również zakazanie tankowców ubezpieczonych w Rosji.

Kolejna propozycja dotyczy ograniczeń wizowych dla byłych rosyjskich kombatantów. Chce się im zakazać wjazdu do Unii Europejskiej. Proponuje się również, by obywatelom krajów europejskich zabroniono zajmowania stanowisk w organach zarządzających rosyjskich przedsiębiorstw.

Sankcje dotkną również sportu i kultury. Komisja Europejska proponuje zakazanie rosyjskim drużynom i sportowcom występowania pod flagą Federacji Rosyjskiej podczas wydarzeń sportowych w UE, a także wykorzystywania oficjalnej rosyjskiej symboliki. Niektóre ograniczenia będą dotyczyły finansowania europejskich organizacji sportowych i kulturalnych przez rosyjskich sponsorów oraz udziału Rosjan w organach zarządzających europejskich federacji sportowych.

Jednocześnie 22. pakiet sankcji jest na razie propozycją Komisji Europejskiej. Aby wszedł w życie, musi zostać jednogłośnie zatwierdzony przez wszystkie 27 państw członkowskich UE. Przypomnijmy, że Putin proponował Kushnerowi umowy biznesowe w zamian za złagodzenie sankcji amerykańskich. Ukraina nałożyła sankcje na tzw. „radnych samorządów lokalnych” na tymczasowo okupowanych terytoriach, a także na podmioty zaangażowane w rozpowszechnianie rosyjskiej propagandy i zaspokajanie potrzeb rosyjskich najeźdźców.

Czytaj nas na