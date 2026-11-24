23 ноября первая леди США Мелания Трамп посетила торжественную церемонию доставки официальной рождественской елки в Белый дом. Этим событием в президентской резиденции традиционно открыли праздничный сезон.

В этом году 5,5-метровое дерево привезли с семейной фермы Silent Night Evergreens в штате Висконсин. Она победила во всеамериканском конкурсе, а елку, по традиции, установят в Голубой комнате Белого дома.

Для мероприятия Мелания выбрала яркий элегантный образ: темно-красное шерстяное пальто Gabriela Hearst в клетку и бордовые туфли на каблуках от Dolce & Gabbana.

Напомним, что Мелания Трамп выразила надежду на новое перемирие между Украиной и Россией к Рождеству.

Мелания Трамп обратилась к Зеленскому и Путину с письмами.

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