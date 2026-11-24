В Польше до конца года все определенные пункты укрытия должны получить стандартизированную маркировку. Разместить ее обязаны руководители зданий и объектов государственного и частного секторов, где расположены такие места, сообщает RMF24.

Единый знак для пунктов укрытия

Маркировка будет состоять из синего равностороннего треугольника на оранжевом фоне. Также должна быть белая надпись «Пункт укрытия» на зеленом фоне. Такое требование устанавливает распоряжение, принятое два месяца назад.

Речь идет о местах, проверенных Государственной пожарной службой Польши. Среди них — подземные переходы, туннели, станции метро и подземные гаражи. Они должны помочь в случае воздушной атаки или опасных погодных явлений.

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Более 89 тысяч локаций

В приложении gdziesieukryc.pl по всей стране отмечено более 89 тысяч таких пунктов. После предварительной загрузки данных приложение работает также без интернет-соединения.

Заместитель главы Министерства внутренних дел и администрации Польши Веслав Лесьнякевич в сентябре заявлял, что эти пункты предназначены для мирного времени. Для военного времени, по его словам, предусмотрены места временной защиты, убежища и укрытия.

Представитель Варшавской пожарной академии Рафал Врубель пояснил, что пункт укрытия нужен для кратковременной защиты от внезапной опасности, а не для пребывания в нем в течение нескольких часов или дней. Если добраться до него невозможно, он советует немедленно укрыться как минимум за двумя стенами. Эксперт академии и МВДиА Войцех Врублевский также предостерег, что самостоятельно идти в места, не проверенные соответствующими службами, может быть опасно.

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