波兰所有指定避难点必须在年底前获得标准化标识。此类地点所在的公共和私营部门建筑及设施负责人有义务安装这些标识，RMF24报道。

避难点统一标志

该标识将由橙色背景上的蓝色等边三角形组成。此外，还必须有绿色背景上的白色文字“避难点”。两个月前通过的一项条例规定了这一要求。

这些地点均经波兰国家消防局检查。其中包括地下通道、隧道、地铁站和地下车库。它们旨在为空袭或危险天气现象发生时提供帮助。

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超过8.9万个地点

全国范围内，gdziesieukryc.pl应用程序标注了超过8.9万个此类地点。在预先下载数据后，该应用程序也可在没有互联网连接的情况下使用。

波兰内政与行政部副部长维斯瓦夫·莱希尼亚凯维奇9月表示，这些地点 предназначены用于和平时期。按他的说法，战时则设有临时保护地点、避难所和掩蔽处。

华沙消防学院代表拉法乌·弗鲁贝尔解释说，避难点用于在突发危险中提供短期保护，而不是供人停留数小时或数天。如果无法到达避难点，他建议立即躲在至少两道墙壁之后。学院和内政与行政部专家沃伊切赫·弗鲁布莱夫斯基还警告称，自行前往未经相关部门检查的地点可能存在危险。

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