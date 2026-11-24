W Polsce do końca roku wszystkie wyznaczone punkty schronienia mają otrzymać ujednolicone oznakowanie. Za jego umieszczenie są zobowiązani kierownicy budynków i obiektów sektora publicznego oraz prywatnego, w których znajdują się takie miejsca, informuje RMF24.

Jeden znak dla punktów schronienia

Oznakowanie będzie składać się z niebieskiego trójkąta równobocznego na pomarańczowym tle. Ma się na nim także znaleźć biały napis „Punkt schronienia” na zielonym tle. Taki wymóg określa rozporządzenie przyjęte dwa miesiące temu.

Chodzi o miejsca sprawdzone przez Państwową Straż Pożarną w Polsce. Należą do nich przejścia podziemne, tunele, stacje metra i podziemne garaże. Mają one pomóc w razie ataku powietrznego lub niebezpiecznych zjawisk pogodowych.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Ponad 89 tysięcy lokalizacji

W aplikacji gdziesieukryc.pl w całym kraju oznaczono ponad 89 tysięcy takich punktów. Po wcześniejszym pobraniu danych aplikacja działa także bez połączenia z internetem.

Wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Polski Wiesław Leśniakiewicz we wrześniu mówił, że te punkty są przeznaczone na czas pokoju. Na czas wojny, jak zaznaczył, przewidziano miejsca doraźnego schronienia, schrony i ukrycia.

Przedstawiciel Warszawskiej Akademii Pożarniczej Rafał Wróbel wyjaśnił, że punkt schronienia służy do krótkotrwałej ochrony przed nagłym zagrożeniem, a nie do przebywania w nim przez kilka godzin lub dni. Jeśli nie można do niego dotrzeć, radzi on natychmiast schronić się za co najmniej dwiema ścianami. Ekspert akademii i MSWiA Wojciech Wróblewski ostrzegł również, że samodzielne udawanie się do miejsc niesprawdzonych przez odpowiednie służby może być niebezpieczne.

Czytaj nas na