24 ноября Петер Мадьяр посетит Закарпатье, где планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Эта поездка может стать первым за 11 лет визитом венгерского премьера в Украину.

«Сегодня я отправляюсь в Закарпатье, где проведу переговоры с президентом Украины и встречусь с лидерами венгерской общины. Вместе с министром Анитой Орбан мы посетим несколько венгерских учреждений», — написал Мадьяр.

Он подчеркнул, что это будет первый визит венгерского премьер-министра в Украину с 2015 года. Таким образом, встреча в Закарпатье станет важным событием в двусторонних отношениях после длительного периода напряженности между Киевом и Будапештом.

Мадьяр ранее заявлял, что хочет лично передать венгерской общине в Закарпатье слова поддержки от Венгрии. Во время выступления в парламенте 23 ноября он также выразил соболезнования украинцам и закарпатским венграм в связи с российской агрессией.

По словам премьера, в этой войне Россия является агрессором, а Украина и украинский народ — жертвами. Он также заявил, что Венгрия поддерживает закарпатских венгров и украинцев, даже если такая позиция не нравится Москве.

В то же время Мадьяр подчеркнул, что Будапешт будет поднимать перед Киевом вопросы прав венгерского национального меньшинства, в частности работы венгерских школ, использования родного языка и образования на венгерском языке.

Ранее Мадьяр предложил Закарпатье в качестве места встречи с Зеленским.

Мадьяр раскритиковал идею увязать бюджет ЕС с помощью Украине.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр публично обвинил своего предшественника Виктора Орбана в завуалированных призывах к вооруженному восстанию и насильственной смене конституционного строя.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что в Брюсселе, Бельгия, договорился с президентом Украины Владимиром Зеленским о создании новой основы для политических и экономических отношений между странами. Это была их первая встреча, состоявшаяся в кулуарах саммита лидеров ЕС 17 октября.

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