24 listopada Péter Magyar odwiedzi Zakarpacie, gdzie planuje spotkać się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Podróż ta może być pierwszą od 11 lat wizytą węgierskiego premiera na Ukrainie.

„Dzisiaj wyruszam do Zakarpacia, gdzie przeprowadzę rozmowy z prezydentem Ukrainy i spotkam się z liderami społeczności węgierskiej. Wraz z minister Anitą Orban odwiedzimy kilka węgierskich instytucji” – napisał Madjar.

Podkreślił, że będzie to pierwsza wizyta węgierskiego premiera na Ukrainie od 2015 roku. Tym samym spotkanie w Zakarpaciu stanie się ważnym wydarzeniem w stosunkach dwustronnych po długim okresie napięć między Kijowem a Budapesztem.

Mágyar oświadczył wcześniej, że chce osobiście przekazać węgierskiej społeczności w Zakarpaciu słowa wsparcia ze strony Węgier. Podczas wystąpienia w parlamencie 23 listopada wyraził również współczucie Ukraińcom i Węgrom z Zakarpacia w związku z rosyjską agresją.

Według premiera w tej wojnie Rosja jest agresorem, a Ukraina i naród ukraiński – ofiarami. Stwierdził również, że Węgry wspierają Węgrów z Zakarpacia i Ukraińców, nawet jeśli takie stanowisko nie podoba się Moskwie.

Jednocześnie Mádor podkreślił, że Budapeszt będzie poruszał wobec Kijowa kwestie praw węgierskiej mniejszości narodowej, w szczególności funkcjonowania węgierskich szkół, posługiwania się językiem ojczystym oraz edukacji w języku węgierskim.

Wcześniej Madyar zaproponował Zakarpacie jako miejsce spotkania z Zełenskim.

Máder skrytykował pomysł powiązania budżetu UE z pomocą dla Ukrainy.

Premier Węgier Péter Madjar publicznie oskarżył swojego poprzednika Viktora Orbána o zawoalowane nawoływania do zbrojnego powstania i siłowej zmiany porządku konstytucyjnego.

Premier Węgier Péter Magyar oświadczył, że w Brukseli w Belgii uzgodnił z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim stworzenie nowych podstaw stosunków politycznych i gospodarczych między obydwoma krajami. Było to ich pierwsze spotkanie, które odbyło się przy okazji szczytu przywódców UE 17 października.

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