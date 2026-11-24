23 listopada pierwsza dama Stanów Zjednoczonych Melania Trump wzięła udział w uroczystej ceremonii dostarczenia oficjalnej choinki bożonarodzeniowej do Białego Domu. Wydarzeniem tym w rezydencji prezydenckiej tradycyjnie zainaugurowano sezon świąteczny.

W tym roku 5,5-metrowe drzewko przywieziono z rodzinnej farmy Silent Night Evergreens w stanie Wisconsin. Drzewko to zwyciężyło w ogólnokrajowym konkursie, a zgodnie z tradycją zostanie ustawione w Niebieskim Pokoju Białego Domu.

Na tę okazję Melania wybrała efektowny, elegancki strój: ciemnoczerwony wełniany płaszcz w kratę marki Gabriela Hearst oraz bordowe szpilki marki Dolce & Gabbana.

Przypomnijmy, że Melania Trump wyraziła nadzieję na nowe zawieszenie broni między Ukrainą a Rosją przed Bożym Narodzeniem.

Melania Trump zwróciła się do Zełenskiego i Putina w listach.

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