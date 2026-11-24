俄罗斯收紧了对52岁乌克兰人弗拉基米尔·林尼克的关押条件，他因被指控在“艾达尔”营服役而被判处六年监禁。 11月20日，他被告知将被再次转移至单人监室（ЄПКТ），为期六个月。在监狱服刑期间，他的健康状况显著恶化。

林尼克本人在信中提到了这一点。

这位乌克兰人目前在特维尔州托尔乔克市的第4号惩教监狱服刑。2025年7月，监狱管理部门认定他为恶意违反纪律者。 在惩戒隔离室关押两个月并数次被转移至单人监室后，同年12月，林尼克首次被送往特维尔第1号惩教所附属的单人监室，为期半年。

2026年7月，他被送回托尔日克，但在那里，这位乌克兰人再次多次被关进惩戒隔离室。11月20日，他被告知将再次被送往特别惩戒中心服刑六个月。

据林尼克称，长期监禁对其健康造成了负面影响。他被诊断出患有糖尿病、心律失常、脑缺血以及下肢血管病变。

弗拉基米尔·林尼克是卢甘斯克州斯塔罗比尔斯克区邦达雷韦村的居民。 2023年12月，俄罗斯联邦南部地区军事法院以涉嫌参与“恐怖组织”为由，判处其六年有期徒刑。俄方将他在“艾达尔”营服役的行为定性为“恐怖活动”。

据检方指控，2016年林尼克曾服役于该部队，负责军事装备的维修和保养工作。 这位乌克兰人本人并未承认罪行。他声称自己是作为动员兵在乌克兰武装部队第30独立机械化旅服役，负责维修装备，而非合同制军人，也未参与过战斗行动。

辩护方向法庭提交了命令摘录，证实林尼克系经动员服役，并于2016年10月退出现役。然而，俄罗斯法院拒绝将该文件纳入案卷。

在庭审过程中，林尼克还声称，他在2022年被捕后，应所谓“卢甘斯克人民共和国国家安全局（МДБ ЛНР）”调查员的要求，在未阅读内容的情况下签署了审讯笔录。 另一名被俘的乌克兰人——其证词被用作检方证据——也表示自己在签署笔录时遭遇了类似情况。

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