W Rosji zaostrzono warunki przetrzymywania 52-letniego Ukraińca Włodzimierza Lynnika, skazanego na sześć lat pozbawienia wolności za rzekomą służbę w batalionie „Ajdar”. 20 listopada poinformowano go o ponownym przeniesieniu do pojedynczej celi typu kamerowego (ЄПКТ) na okres sześciu miesięcy. W trakcie pobytu w kolonii jego stan zdrowia znacznie się pogorszył.

Informacja ta zawarta jest w liście samego Lynnika.

Ukrainiec odbywa karę w kolonii karnej nr 4 w mieście Torżok w obwodzie twerskim. W lipcu 2025 roku administracja zakładu uznała go za notorycznego naruszającego porządek. Po dwóch miesiącach spędzonych w izolatce karnej i kilku przeniesieniach do cel typu kamerowego w grudniu tego samego roku Lynnika po raz pierwszy wysłano na pół roku do EPKT przy kolonii nr 1 w Twerze.

W lipcu 2026 roku został on przeniesiony z powrotem do Torżka, jednak tam Ukraińca ponownie wielokrotnie umieszczano w izolatce karnej. 20 listopada ogłoszono mu nową decyzję dotyczącą sześciomiesięcznego pobytu w ośrodku karnym przy kolonii nr 1 w Twerze.

Według słów Lynnika długotrwałe uwięzienie negatywnie wpłynęło na jego stan zdrowia. Zdiagnozowano u niego cukrzycę, zaburzenia rytmu serca, niedokrwienie mózgu oraz angiopatię kończyn dolnych.

Włodzimierz Lynnik – mieszkaniec wsi Bondarewe w rejonie Starobilskim w obwodzie ługańskim. W grudniu 2023 roku Południowy Okręgowy Sąd Wojskowy Federacji Rosyjskiej skazał go na sześć lat pozbawienia wolności za rzekomy udział w „ugrupowaniu terrorystycznym”. Tak strona rosyjska zakwalifikowała służbę w batalionie „Ajdar”.

Według wersji oskarżenia w 2016 roku Lynnyk służył w tej jednostce i zajmował się naprawą oraz konserwacją sprzętu wojskowego. Sam Ukrainiec nie przyznał się do winy. Twierdził, że odbywał służbę w ramach mobilizacji w 30. oddzielnej brygadzie zmechanizowanej Sił Zbrojnych Ukrainy, gdzie naprawiał sprzęt, a nie służył na podstawie umowy i nie brał udziału w działaniach bojowych.

Obrona przedstawiła sądowi wyciąg z rozkazu, który potwierdzał odbywanie przez Lynnika służby w ramach mobilizacji oraz zwolnienie ze służby wojskowej w październiku 2016 roku. Jednak rosyjski sąd odmówił dołączenia tego dokumentu do akt sprawy.

Podczas postępowania sądowego Lynnyk twierdził również, że po zatrzymaniu w 2022 roku podpisywał protokoły przesłuchań na żądanie śledczego tzw. „MDB LNR”, nie zapoznając się z ich treścią. Inny uwięziony Ukrainiec, którego zeznania wykorzystano jako dowód oskarżenia, opisał podobne okoliczności podpisania protokołu.

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