Gubernator Sankt Petersburga Aleksander Begłow rozpoczął 24 listopada wizytę w Wietnamie. Podczas tej podróży planowane jest podpisanie porozumienia w sprawie rozwoju metra w Hanoi.

Władze Sankt Petersburga zamierzają zaproponować Hanoi projekt pilotażowy dotyczący budowy jednego z odcinków metra.

W Smolnym oświadczono, że umożliwi to specjalistom z Sankt Petersburga włączenie się w zakrojony na szeroką skalę międzynarodowy projekt oraz umocnienie pozycji miasta jako wiodącego ośrodka inżynierii transportowej.

Jednocześnie inicjatywa Begłowa pojawiła się na tle opóźnień w budowie nowych stacji metra w samym Sankt Petersburgu.

W 2011 roku władze miasta planowały otworzyć do 2025 roku 45 stacji metra, jednak faktycznie oddano do użytku jedynie 11. Dla porównania, w Hanoi w latach 2021–2025 otwarto 20 stacji, podczas gdy w Sankt Petersburgu – zaledwie trzy.

Kilka dni przed wyjazdem gubernatora do Wietnamu mieszkańcy Sankt Petersburga podczas audycji na żywo ponownie poruszali kwestię opóźnień w otwarciu nowych stacji. W szczególności budowę holu stacji „Teatralna” odroczono do 2030 roku.

Dodatkowym problemem dla rozwoju metra stało się ograniczenie wydatków budżetowych. We wrześniu władze miasta zmniejszyły planowane finansowanie budowy metra na rok 2027 z 80 mld do 45 mld rubli.

Jak pisała gazeta „Fontanka”, wicegubernator Sankt Petersburga Aleksiej Korabelnikow wyjaśnił wówczas, że cięcia objęły wydatki, które nie należą do priorytetowych zadań miasta.

Przypomnijmy, że władze Sankt Petersburga ograniczają wydatki socjalne z powodu deficytu budżetowego, który w 2026 roku może osiągnąć 200 mld rubli. Cięciom podległy świadczenia dla rodzin wielodzietnych, finansowanie przydziału mieszkań komunalnych, a także wydatki na edukację, opiekę zdrowotną i transport publiczny.

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