Polska tenisistka Iga Świątek zdecydowała, że na razie nie rozszerzy swojego sztabu trenerskiego o drugiego trenera. Będzie kontynuować przygotowania do nowego sezonu pod kierownictwem hiszpańskiego trenera Francisco Roiga, informuje Interia Sport, powołując się na Sport.pl.

Potwierdzenie menedżerki

Menedżerka Świątek ds. public relations Dorota Krzewińska potwierdziła Sport.pl, że tenisistka na tym etapie nie zaangażuje drugiego trenera i będzie przygotowywać się do sezonu z Roigiem.

Świątek wcześniej dopuszczała pojawienie się kolejnego specjalisty w swoim zespole. Zaznaczała, że Roig ma spędzić z nią cały sezon, jednak w dłuższej perspektywie uważała za celowe zaangażowanie dodatkowego trenera ze względu na duże obciążenie i ciągłe podróże. Jej zdaniem kolejny trener mógłby wnieść świeże spojrzenie na pracę.

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Współpraca z Roigiem

Według Sport.pl po zakończeniu sezonu zespół tenisistki doszedł do wniosku, że obecnie nie potrzebuje drugiego trenera. Roig opuścił jedynie niewielką część turniejów z udziałem Świątek. Początkowo zakładano, że podczas jego nieobecności zawodniczce będzie towarzyszył inny trener, jednak zespół uznał, że jest ona zdolna rywalizować bez trenera u boku na każdym turnieju.

Interia Sport zaznacza również, że Świątek wcześniej nie pracowała z duetem trenerskim i nie korzystała z usług zewnętrznych konsultantów, preferując niewielkie, stałe grono współpracowników. Nowy sezon ma rozpocząć na turnieju WTA 500 w Brisbane, zaplanowanym na 3–10 stycznia.

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