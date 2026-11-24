Польская теннисистка Ига Свёнтек решила пока не расширять свой тренерский штаб вторым тренером. Она продолжит подготовку к новому сезону под руководством испанского тренера Франсиско Роига, сообщает Interia Sport со ссылкой на Sport.pl.

Подтверждение менеджера

Менеджер Свёнтек по связям с общественностью Дорота Кжевиньская подтвердила Sport.pl, что теннисистка на данном этапе не будет привлекать второго тренера и будет готовиться к сезону с Роигом.

Ранее Свёнтек допускала появление еще одного специалиста в своей команде. Она отмечала, что Роиг должен провести с ней весь сезон, однако в более долгосрочной перспективе считала целесообразным привлечь дополнительного тренера из-за значительной нагрузки и постоянных поездок. По ее мнению, еще один тренер мог бы дать свежий взгляд на работу.

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Сотрудничество с Роигом

По данным Sport.pl, после окончания сезона команда теннисистки пришла к выводу, что второй тренер ей пока не нужен. Роиг пропустил лишь незначительную часть турниров с участием Свёнтек. Изначально предполагалось, что в его отсутствие спортсменку будет сопровождать другой тренер, однако команда решила, что она способна выступать и без тренера рядом на каждом турнире.

Interia Sport также отмечает, что Свёнтек ранее не работала с тренерским дуэтом и не пользовалась услугами внешних консультантов, отдавая предпочтение небольшому постоянному кругу сотрудников. Новый сезон она должна начать на турнире WTA 500 в Брисбене, запланированном на 3–10 января.

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