波兰网球选手伊加·斯维亚特克决定暂时不为教练团队增添第二位教练。她将继续在西班牙教练弗朗西斯科·罗伊格的指导下备战新赛季，Interia Sport报道，消息援引自Sport.pl。

经纪人确认

斯维亚特克负责公共关系的经纪人多萝塔·克热温斯卡向Sport.pl确认，这位网球选手在现阶段不会聘请第二位教练，并将与罗伊格一同备战赛季。

斯维亚特克此前曾允许另一名专业人士加入她的团队。她表示，罗伊格将与她共度整个赛季，但从更长远的角度看，鉴于繁重的负担和持续的出行，她认为聘请额外教练是合理的。在她看来，另一位教练可以为工作带来全新的视角。

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与罗伊格的合作

据Sport.pl报道，赛季结束后，这位网球选手的团队得出结论，目前不需要第二位教练。罗伊格仅缺席了斯维亚特克参加的一小部分赛事。最初预计在他缺席期间会由另一位教练陪同这名运动员，但团队认为，她能够在并非每场赛事都有教练在身边的情况下参赛。

Interia Sport还指出，斯维亚特克此前没有与教练组合合作过，也没有使用外部顾问的服务，而是倾向于维持一个小型的固定工作人员团队。她计划在定于1月3日至10日举行的布里斯班WTA 500赛事开启新赛季。

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