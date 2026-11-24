圣彼得堡州长亚历山大·贝格洛夫于11月24日开启了对越南的访问。此行计划签署一份关于发展河内地铁的备忘录。

圣彼得堡市政府打算向河内提出一项关于开发某地铁路段的试点项目。

斯莫尔尼政府表示，这将使圣彼得堡的专家能够参与这一大型国际项目，并巩固该市作为交通工程领先中心的地位。

与此同时，贝格洛夫的这一倡议提出之际，圣彼得堡市内新建地铁站的建设却一再推迟。

2011年，市政府曾计划在2025年前开通45座地铁站，但实际上仅投入运营了11座。 相比之下，河内在2021至2025年间开通了20个车站，而圣彼得堡仅有3个。

在州长启程前往越南的前几天，圣彼得堡市民在“热线”节目中再次就新车站开通延迟的问题提出质询。特别是，“剧院站”大堂的建设已被推迟至2030年。

预算支出的削减给地铁发展带来了额外难题。9月，市政府将2027年地铁建设计划拨款从800亿卢布削减至450亿卢布。

据《丰坦卡》报道，圣彼得堡副州长阿列克谢·科拉别尔尼科夫当时解释称，此次削减的支出不属于该市的首要任务。

需要指出的是，圣彼得堡市政府之所以削减社会支出，是因为预算赤字在2026年可能达到2000亿卢布。 被削减的项目包括对多子女家庭的补贴、公租房安置资金，以及教育、医疗和公共交通方面的支出。

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