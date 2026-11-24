Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 24 ноября начал визит во Вьетнам. В ходе поездки планируется подписать меморандум о развитии метрополитена Ханоя.

Власти Петербурга намерены предложить Ханою пилотный проект по разработке одного из участков метро.

В Смольном заявили, что это позволит петербургским специалистам принять участие в масштабном международном проекте и укрепить позиции города как ведущего центра транспортной инженерии.

В то же время инициатива Беглова прозвучала на фоне задержек со строительством новых станций метро в самом Санкт-Петербурге.

В 2011 году городские власти планировали открыть к 2025 году 45 станций метро, однако фактически ввели в эксплуатацию лишь 11. Для сравнения: в Ханое в период 2021–2025 годов открыли 20 станций, тогда как в Петербурге — всего три.

За несколько дней до поездки губернатора во Вьетнам жители Санкт-Петербурга во время «прямой линии» вновь поднимали вопрос о задержках с открытием новых станций. В частности, строительство вестибюля станции «Театральная» отложили до 2030 года.

Дополнительной проблемой для развития метрополитена стало сокращение бюджетных расходов. В сентябре городские власти уменьшили запланированное финансирование строительства метро на 2027 год с 80 млрд до 45 млрд рублей.

Как писала «Фонтанка», вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников тогда пояснил, что под сокращение попали расходы, не относящиеся к первоочередным задачам города.

Напомним, власти Санкт-Петербурга сокращают социальные расходы из-за дефицита бюджета, который в 2026 году может достичь 200 млрд рублей. Под сокращение попали выплаты многодетным семьям, финансирование расселения из коммунальных квартир, а также расходы на образование, медицину и общественный транспорт.

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