Tysiące katolików sprzeciwiło się nowemu serialowi Netflixa „Ciało” (The Body), zarzucając mu bluźnierstwo i antykatolicki charakter. Domagają się oni wycofania projektu, a odpowiednia petycja zebrała już ponad 100 tysięcy podpisów.

Dramat o dorastaniu „The Body” miał premierę 11 listopada i stał się jednym z najpopularniejszych projektów serwisu streamingowego w tym miesiącu. Jednak tysiące widzów oburzyło się z powodu treści serialu, a petycja domagająca się jego wycofania zebrała już ponad 100 000 podpisów.

Ten ośmioodcinkowy serial, należący do gatunku nastoletniego dramatu psychologicznego z elementami „katolickiego horroru”, opowiada o grupie uczennic. Organizują one żartobliwy satanistyczny rytuał, podczas którego jako „dziewiczą ofiarę” ofiarowują jedną ze swoich koleżanek z klasy (Sofia Waili).

Jednak po tym, jak dziewczyna zapada w śpiączkę, u pozostałych bohaterek zaczynają pojawiać się wizje – przerażająco przypominające prorocze – co wywołuje masową histerię w całej szkole.

Autorzy petycji twierdzą, że „Netflix wprowadził do domów chrześcijan coś, czego żaden rodzic nie chciałby tam wpuścić”, i wzywają do jej podpisania oraz do „wycofania serialu, zanim dotrze on do jeszcze większej liczby chrześcijańskich rodzin”.

Tymczasem autorka serialu, Quinn Shepard, powiedziała magazynowi „Variety”, że twórcy „Ciała” „z wielkim szacunkiem podchodzą do wiary, ale krytycznie – do systemu”.

Dodała, że praca nad serialem „Ciało” „w nieoczekiwany sposób pomogła uzdrowić” jej relacje z wiarą – „do tego stopnia, że teraz mogę usiąść obok bardziej religijnych krewnych i prowadzić z nimi naprawdę głębokie, merytoryczne rozmowy na ten temat”.

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O tym pisze Independent.



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