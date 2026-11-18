数千名天主教徒对Netflix的新剧《The Body》表示反对，指责该剧亵渎神明且具有反天主教倾向。 他们要求取消该项目，相关请愿书已收集到超过10万个签名。

这部成长题材剧集《The Body》于11月11日上线，成为该流媒体平台本月最受欢迎的作品之一。 然而，数千名观众因该剧内容而感到愤怒，要求下架该剧的请愿书已获得超过10万个签名。

这部共八集的剧集属于青少年心理剧，融合了“天主教恐怖”元素，讲述了一群女学生的故事。 她们举行了一场戏谑性质的撒旦仪式，期间将其中一位同班同学（索菲娅·韦利饰）作为“处女祭品”献祭。

然而，当该女孩陷入昏迷后，其余女主角开始出现幻象——这些幻象与预言惊人地相似——从而在全校引发了大规模的恐慌。

请愿书的发起人声称，“Netflix将任何父母都不愿让孩子接触的内容带进了基督徒的家中”，并呼吁人们签署请愿书，要求“在该剧进入更多基督徒家庭之前将其下架”。

与此同时，该剧编剧奎因·谢泼德向《Variety》杂志透露，《The Body》的创作者们“对信仰怀有极大的尊重，但对体制持批判态度”。

她补充道，创作《身体》的过程 “以意想不到的方式帮助修复”了她与信仰的关系——“以至于现在我可以坐在更虔诚的亲戚身边，就这个话题与他们进行真正深入、有意义的对话”。

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《独立报》对此进行了报道。



《怪奇物语》将携新故事回归——首播定于2028年。

据《Variety》援引Netflix的数据报道，剧集《怪奇物语》的总观看量已超过12亿次，使其成为流媒体平台Netflix历史上最受欢迎的剧集。

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