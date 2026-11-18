Тысячи католиков выступили против нового сериала Netflix «Тело» (The Body), обвинив его в богохульстве и антикатолической направленности. Они требуют отменить проект, а соответствующая петиция уже собрала более 100 тысяч подписей.

Драма о взрослении «Тело» (The Body) вышла 11 ноября и стала одним из самых популярных проектов стримингового сервиса в этом месяце. Однако тысячи зрителей возмутились из-за содержания сериала, и петиция с требованием отменить его уже собрала более 100 000 подписей.

Этот сериал из восьми эпизодов, выполненный в жанре подростковой психологической драмы с элементами «католического хоррора», рассказывает о группе школьниц. Они устраивают шуточный сатанинский ритуал, во время которого в качестве «девственной жертвы» предлагают одну из своих одноклассниц (София Уэйли).

Однако после того, как девочка впадает в кому, у остальных героинь начинают появляться видения — пугающе похожие на пророческие, — что провоцирует массовую истерию во всей школе.

Авторы петиции заявляют, что «Netflix принёс в дома христиан то, что ни один родитель не хотел бы туда пустить», и призывают подписать её и «отменить сериал, пока он не попал в ещё большее количество христианских семей».

При этом автор сериала Куинн Шепард рассказывала изданию Variety, что создатели «Тела» «с большим уважением относятся к вере, но критически — к системе».

Она добавила, что работа над «Телом» «неожиданным образом помогла исцелить» её отношения с верой — «настолько, что теперь я могу сесть рядом с более религиозными родственниками и вести с ними действительно глубокие, содержательные разговоры на эту тему».

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Об этом пишет Independent.



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Общее количество просмотров сериала «Очень странные дела» превысило 1,2 миллиарда, что сделало его самым популярным шоу в истории стримингового сервиса Netflix, сообщает Variety со ссылкой на данные Netflix.

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