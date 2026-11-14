Reprezentacja Holandii zagra bez pomocnika Frenkiego de Jonga w wyjazdowym meczu z Niemcami w Berlinie. Piłkarz odczuwa niewielki dyskomfort fizyczny, dlatego nie pojedzie na spotkanie, które odbędzie się w poniedziałek.

Decyzja federacji

Holenderska federacja piłkarska poinformowała, że de Jong przedwcześnie zakończył udział w trwającym zgrupowaniu reprezentacji. W oświadczeniu cytowanym przez Interia Sport wskazano, że ze względów ostrożności zdecydowano nie wysyłać zawodnika do Berlina, ponieważ do meczu pozostało zbyt mało czasu.

Według portalu decyzję, by nie ryzykować zdrowiem piłkarza, podjęto po konsultacjach z lekarzami reprezentacji i sztabem szkoleniowym.

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Sytuacja w grupie

Holandia prowadzi w drugiej grupie dywizji A Ligi Narodów, mając 11 punktów. Niemcy zajmują trzecie miejsce i w przypadku zwycięstwa mogą awansować co najmniej o jedną pozycję. O dwa pierwsze miejsca walczy także Grecja, która zdobyła osiem punktów; jej rywalem będzie Serbia, która przegrała wszystkie poprzednie mecze.

W poprzednim meczu Holandii z Grecją de Jong wyszedł w podstawowym składzie i rozegrał pierwszą połowę. Przed rozpoczęciem drugiej części spotkania zastąpił go Teun Koopmeiners.

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