Френкі де Йонг пропустить матч Нідерландів із Німеччиною — Interia Sport

Збірна Нідерландів зіграє без півзахисника Френкі де Йонга у виїзному матчі проти Німеччини в Берліні. Футболіст відчуває незначний фізичний дискомфорт, тому не поїде на гру, що відбудеться в понеділок.

Рішення федерації

Футбольна федерація Нідерландів повідомила, що де Йонг достроково завершив участь у поточному зборі національної команди. У заяві, яку наводить Interia Sport, зазначено, що з обережності гравця вирішили не відправляти до Берліна, оскільки до матчу залишилося замало часу.

За даними видання, рішення не ризикувати здоров’ям футболіста ухвалили після консультацій медиків збірної та тренерського штабу.

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Ситуація в групі

Нідерланди очолюють другу групу дивізіону А Ліги націй, маючи 11 очок. Німеччина посідає третє місце й може піднятися щонайменше на одну позицію в разі перемоги. За два перші місця також бореться збірна Греції, яка набрала вісім очок; її суперником стане Сербія, що програла всі попередні матчі.

У попередній грі Нідерландів із Грецією де Йонг вийшов у стартовому складі та відіграв перший тайм. Перед початком другої половини зустрічі його замінив Теун Копмейнерс.

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