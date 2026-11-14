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Френки де Йонг пропустит матч Нидерландов с Германией — Interia Sport

UA.NEWS 14 Ноября 2026 19:29
Френки де Йонг пропустит матч Нидерландов с Германией — Interia Sport

Сборная Нидерландов сыграет без полузащитника Френки де Йонга в выездном матче против Германии в Берлине. Футболист испытывает незначительный физический дискомфорт, поэтому не поедет на игру, которая состоится в понедельник.

Решение федерации

Футбольная федерация Нидерландов сообщила, что де Йонг досрочно завершил участие в текущем сборе национальной команды. В заявлении, которое приводит Interia Sport, отмечается, что из предосторожности игрока решили не отправлять в Берлин, поскольку до матча осталось слишком мало времени.

По данным издания, решение не рисковать здоровьем футболиста было принято после консультаций с медиками сборной и тренерским штабом.

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Ситуация в группе

Нидерланды возглавляют вторую группу дивизиона А Лиги наций, имея 11 очков. Германия занимает третье место и в случае победы может подняться как минимум на одну позицию. За два первых места также борется сборная Греции, набравшая восемь очков; ее соперником станет Сербия, проигравшая все предыдущие матчи.

В предыдущем матче Нидерландов с Грецией де Йонг вышел в стартовом составе и отыграл первый тайм. Перед началом второй половины встречи его заменил Теун Копмейнерс.

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