Полиция в Силезском воеводстве Польши задержала еще четырех человек в рамках расследования деятельности международной группировки. По данным следствия, она организовывала нелегальную миграцию, а также занималась производством, контрабандой и сбытом наркотиков. Всего по этому делу уже задержали 31 человека, сообщает RMF24.

Операция в нескольких городах

Последние задержания произошли в начале ноября в нескольких городах Силезии. К операции привлекли сотрудников подразделения по борьбе с преступностью среди псевдоболельщиков воеводской полиции в Катовице, антитеррористические подразделения и полицейских из Пекар-Слёнских и Свентохловице.

Задержанные — трое мужчин в возрасте 29, 32 и 35 лет и 47-летняя женщина. Как сообщила представительница силезской полиции Сабина Хыра-Гересь, всем им предъявили обвинения, связанные с незаконным оборотом значительных объемов наркотиков. Троим из них также предъявили обвинения в участии в организованной преступной группе.

Обыски и арест

Во время обыска жилья одного из задержанных в Свентохловице полицейские обнаружили мачете, сигнальный пистолет и перцовый газ. Двум мужчинам дополнительно предъявили обвинения в хранении значительных объемов наркотических и психотропных веществ.

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По ходатайству прокурора всех четверых временно арестовали на три месяца. Расследование ведет силезское подразделение Национальной прокуратуры Польши совместно с международной следственной группой, в которую также входят правоохранители Германии и Бельгии.

Маршруты наркотиков и мигрантов

По данным следователей, группировка действовала как минимум с 2023 года в нескольких европейских странах. В Польшу из Нидерландов, по версии следствия, переправляли жидкий амфетамин, марихуану, кокаин, таблетки экстази и MDMA. Часть наркотиков затем доставляли в Швецию и за пределы Европейского союза.

Следствие также считает, что группа организовывала перевозку мигрантов по балканскому маршруту — из Сербии через Хорватию, Австрию, Чехию и Польшу в Германию. В мае 2025 года в Польше задержали восьмерых человек, а еще семерых предполагаемых участников группировки — в Бельгии и Германии.

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