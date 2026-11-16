Policja w województwie śląskim zatrzymała kolejne cztery osoby w ramach śledztwa dotyczącego międzynarodowej grupy. Według śledczych organizowała ona nielegalną migrację, a także zajmowała się produkcją, przemytem i sprzedażą narkotyków. Łącznie w tej sprawie zatrzymano już 31 osób, informuje RMF24.

Operacja w kilku miastach

Ostatnie zatrzymania miały miejsce na początku listopada w kilku miastach Śląska. W operacji uczestniczyli funkcjonariusze wydziału do walki z przestępczością pseudokibiców policji wojewódzkiej w Katowicach, jednostki antyterrorystyczne oraz policjanci z Piekar Śląskich i Świętochłowic.

Zatrzymani to trzej mężczyźni w wieku 29, 32 i 35 lat oraz 47-letnia kobieta. Jak poinformowała rzeczniczka śląskiej policji Sabina Chyra-Giereś, wszystkim postawiono zarzuty związane z nielegalnym obrotem znacznymi ilościami narkotyków. Trzem z nich postawiono również zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

Przeszukania i areszt

Podczas przeszukania mieszkania jednego z zatrzymanych w Świętochłowicach policjanci znaleźli maczetę, pistolet sygnałowy i gaz pieprzowy. Dwóm mężczyznom dodatkowo postawiono zarzuty posiadania znacznych ilości substancji odurzających i psychotropowych.

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Na wniosek prokuratora cała czwórka została tymczasowo aresztowana na trzy miesiące. Śledztwo prowadzi śląski wydział Prokuratury Krajowej w Polsce wspólnie z międzynarodową grupą śledczą, w której skład wchodzą także funkcjonariusze organów ścigania z Niemiec i Belgii.

Szlaki narkotykowe i migracyjne

Według śledczych grupa działała co najmniej od 2023 roku w kilku krajach europejskich. Z Niderlandów do Polski, według wersji śledztwa, przemycano płynną amfetaminę, marihuanę, kokainę, tabletki ecstasy i MDMA. Część narkotyków następnie dostarczano do Szwecji i poza Unię Europejską.

Śledztwo uważa również, że grupa organizowała przewóz migrantów szlakiem bałkańskim — z Serbii przez Chorwację, Austrię, Czechy i Polskę do Niemiec. W maju 2025 roku w Polsce zatrzymano osiem osób, a kolejnych siedmiu domniemanych członków grupy — w Belgii i Niemczech.

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