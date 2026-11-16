У Польщі затримали ще 4 осіб у справі про наркотики й міграцію — RMF24

У Сілезькому воєводстві Польщі поліція затримала ще чотирьох людей у межах розслідування щодо міжнародного угруповання. За даними слідства, воно організовувало нелегальну міграцію, а також займалося виробництвом, контрабандою та збутом наркотиків. Загалом у цій справі затримали вже 31 особу, повідомляє RMF24.

Операція в кількох містах

Останні затримання відбулися на початку листопада в кількох містах Сілезії. До операції залучили співробітників підрозділу боротьби зі злочинністю серед псевдовболівальників воєводської поліції в Катовицях, антитерористичні підрозділи та поліцейських із Пекар-Шльонських і Свентохловиць.

Затримані — троє чоловіків віком 29, 32 і 35 років та 47-річна жінка. Як повідомила речниця сілезької поліції Сабіна Хира-Гєреш, усім їм висунули обвинувачення, пов’язані з незаконним обігом значних обсягів наркотиків. Трьом із них також висунули обвинувачення в участі в організованій злочинній групі.

Обшуки та арешт

Під час обшуку помешкання одного із затриманих у Свентохловицях поліцейські виявили мачете, сигнальний пістолет і перцевий газ. Двом чоловікам додатково висунули обвинувачення у зберіганні значних обсягів наркотичних і психотропних речовин.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

На клопотання прокурора всіх чотирьох тимчасово заарештували на три місяці. Розслідування веде сілезький підрозділ Національної прокуратури Польщі спільно з міжнародною слідчою групою, до якої входять також правоохоронці Німеччини та Бельгії.

Маршрути наркотиків і мігрантів

За даними слідчих, угруповання діяло щонайменше з 2023 року в кількох європейських країнах. До Польщі з Нідерландів, за версією слідства, переправляли рідкий амфетамін, марихуану, кокаїн, таблетки екстазі та MDMA. Частину наркотиків надалі доставляли до Швеції та за межі Євросоюзу.

Слідство також вважає, що група організовувала перевезення мігрантів балканським маршрутом — із Сербії через Хорватію, Австрію, Чехію та Польщу до Німеччини. У травні 2025 року в Польщі затримали вісьмох осіб, а ще сімох імовірних учасників угруповання — у Бельгії та Німеччині.

Читай нас у