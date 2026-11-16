波兰再拘捕4名涉毒品和移民案件人员——RMF24

波兰西里西亚省警方在调查一个国际团伙时又拘捕了4人。根据调查人员的说法，该团伙组织非法移民活动，并从事毒品生产、走私和销售。该案目前已拘捕31人，RMF24报道。

多座城市开展行动

最新一轮拘捕于11月初在西里西亚的几座城市进行。参与行动的包括卡托维兹省警察局打击伪球迷犯罪部门人员、反恐单位以及来自佩卡雷-希隆斯凯和希维恩托赫洛维采的警察。

被拘捕者包括3名年龄分别为29岁、32岁和35岁的男子，以及一名47岁女子。西里西亚警方发言人萨比娜·希拉-盖雷希表示，所有人均被指控犯有与非法交易大量毒品有关的罪行。其中3人还被指控参与有组织犯罪集团。

搜查和羁押

警方在搜查一名被拘捕者位于希维恩托赫洛维采的住所时，发现了一把砍刀、一支信号枪和胡椒喷雾。两名男子还被追加指控持有大量麻醉和精神药物。

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应检察官请求，4人均被临时羁押3个月。调查由波兰国家检察院西里西亚分支机构与一个国际调查组共同开展，该调查组还包括来自德国和比利时的执法人员。

毒品和移民路线

调查人员称，该团伙至少自2023年以来一直在多个欧洲国家活动。根据调查说法，液态安非他明、大麻、可卡因、摇头丸片剂和MDMA从荷兰被运往波兰。部分毒品随后被运往瑞典和欧盟以外地区。

调查还认为，该团伙组织沿巴尔干路线运送移民——从塞尔维亚经克罗地亚、奥地利、捷克和波兰前往德国。2025年5月，波兰拘捕了8人，另有7名涉嫌参与该团伙的人员在比利时和德国被拘捕。

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