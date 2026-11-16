В Польше Сейм в октябре принял поправки к закону о медицинских услугах, финансируемых за счет государственных средств, и другим законам. Они предусматривают, что пенсионеры и получатели пособий по инвалидности должны сообщать Управлению социального страхования Польши (ZUS) о завершении работы за границей в течение 14 дней. По данным RMF24, законодательная процедура еще продолжается: Сейм должен рассмотреть поправки Сената, после чего документ передадут президенту.

Кого будут касаться правила

Новые нормы будут касаться людей, получающих польскую пенсию или пособие по инвалидности и работавших в странах Европейского Союза, Европейской ассоциации свободной торговли или в Великобритании. Во время работы за пределами Польши они были охвачены местной системой медицинского страхования, поэтому взносы в польский Национальный фонд здоровья (NFZ) с их выплат не удерживались.

После возвращения в Польшу и завершения трудоустройства за границей такие лица вновь будут подлежать польскому медицинскому страхованию. Соответственно, взнос на медицинское страхование должен удерживаться из их пенсии или пособия.

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Удержания из выплат

Если человек не сообщит ZUS о завершении работы в установленный срок, может возникнуть задолженность по уплате взносов. Принятые Сеймом изменения предоставляют ZUS право удерживать просроченные взносы на медицинское страхование непосредственно из пенсии или пособия по инвалидности.

Выплаты из-за границы

Предлагаемые правила также будут касаться лиц, которые одновременно получают выплату, заработанную за границей, и польскую пенсию или пособие. В случае изменения обстоятельств, в частности начала получения польской выплаты, NFZ сможет уведомить банк, через который иностранная пенсия поступает на счет. Окончательное содержание закона и дату его вступления в силу определят после завершения законодательной процедуры и подписания документа президентом.

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