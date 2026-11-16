W Polsce Sejm w październiku przyjął nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz innych ustaw. Przewiduje ona, że emeryci i osoby pobierające świadczenia z tytułu niezdolności do pracy muszą zgłosić Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) zakończenie pracy za granicą w ciągu 14 dni. Jak podaje RMF24, procedura legislacyjna nadal trwa: Sejm musi rozpatrzyć poprawki Senatu, po czym dokument zostanie przekazany prezydentowi.

Kogo będą dotyczyć przepisy

Nowe normy będą dotyczyć osób pobierających polską emeryturę lub świadczenie z tytułu niezdolności do pracy, które pracowały w państwach Unii Europejskiej, Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu lub w Wielkiej Brytanii. Podczas pracy poza Polską były one objęte lokalnym systemem ubezpieczenia zdrowotnego, dlatego składki na rzecz polskiego Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) nie były potrącane z ich świadczeń.

Po powrocie do Polski i zakończeniu zatrudnienia za granicą osoby te ponownie będą podlegać polskiemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. W związku z tym składka na ubezpieczenie zdrowotne powinna być potrącana z ich emerytury lub świadczenia.

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Potrącenia ze świadczeń

Jeśli osoba nie poinformuje ZUS o zakończeniu pracy w ustalonym terminie, mogą powstać zaległości w opłacaniu składek. Zmiany przyjęte przez Sejm dają ZUS prawo do potrącania zaległych składek na ubezpieczenie zdrowotne bezpośrednio z emerytury lub świadczenia z tytułu niezdolności do pracy.

Świadczenia z zagranicy

Proponowane przepisy będą również dotyczyć osób, które jednocześnie otrzymują świadczenie wypracowane za granicą oraz polską emeryturę lub świadczenie. W przypadku zmiany okoliczności, w szczególności rozpoczęcia pobierania polskiego świadczenia, NFZ będzie mógł poinformować bank, za pośrednictwem którego zagraniczna emerytura wpływa na rachunek. Ostateczną treść ustawy oraz datę jej wejścia w życie określą po zakończeniu procedury legislacyjnej i podpisaniu dokumentu przez prezydenta.

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