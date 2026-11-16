Сейм Польщі ухвалив 14-денний строк для повідомлення ZUS про роботу за кордоном — RMF24

У Польщі Сейм у жовтні ухвалив новелу до закону про медичні послуги, що фінансуються державним коштом, та інших законів. Вона передбачає, що пенсіонери й отримувачі допомоги по інвалідності мають повідомляти Управління соціального страхування Польщі (ZUS) про завершення роботи за кордоном упродовж 14 днів. За даними RMF24, законодавча процедура ще триває: Сейм має розглянути поправки Сенату, після чого документ передадуть президентові.

Кого стосуватимуться правила

Нові норми стосуватимуться людей, які отримують польську пенсію або допомогу по інвалідності та працювали в країнах Європейського Союзу, Європейської асоціації вільної торгівлі або у Великій Британії. Під час роботи за межами Польщі вони були охоплені місцевою системою медичного страхування, тому внески до польського Національного фонду здоров’я (NFZ) з їхніх виплат не утримували.

Після повернення до Польщі та завершення працевлаштування за кордоном такі особи знову підлягатимуть польському медичному страхуванню. Відповідно, внесок на медичне страхування має утримуватися з їхньої пенсії або допомоги.

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Утримання із виплат

Якщо людина не повідомить ZUS про завершення роботи у встановлений строк, можуть виникнути заборгованості зі сплати внесків. Ухвалені Сеймом зміни надають ZUS право утримувати прострочені внески на медичне страхування безпосередньо з пенсії або допомоги по інвалідності.

Виплати з-за кордону

Запропоновані правила також стосуватимуться осіб, які одночасно отримують виплату, зароблену за кордоном, і польську пенсію або допомогу. У разі зміни обставин, зокрема початку отримання польської виплати, NFZ зможе повідомити банк, через який на рахунок надходить іноземна пенсія. Остаточний зміст закону та дату набуття ним чинності визначать після завершення законодавчої процедури і підписання документа президентом.

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