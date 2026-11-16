波兰众议院于10月通过了对《关于由公共资金资助的医疗服务法》及其他法律的修正案。修正案规定，养老金领取者和残疾福利领取者必须在结束境外工作后的14天内通知波兰社会保险机构（ZUS）。据RMF24报道，立法程序仍在进行中：众议院必须审议参议院的修正案，随后文件将提交总统。

规则将适用于哪些人

新规定将适用于领取波兰养老金或残疾福利、并曾在欧盟国家、欧洲自由贸易联盟国家或英国工作的人士。在波兰境外工作期间，他们由当地医疗保险制度覆盖，因此其福利中未扣缴波兰国家卫生基金（NFZ）的缴费。

在返回波兰并结束境外就业后，这些人员将再次纳入波兰医疗保险。相应地，应从其养老金或福利中扣缴医疗保险费。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

从福利中扣缴

如果当事人未在规定期限内通知ZUS工作已经结束，可能会产生缴费欠款。众议院通过的修正案赋予ZUS直接从养老金或残疾福利中扣缴逾期医疗保险费的权利。

来自境外的款项

拟议规则还将适用于同时领取在境外获得的款项以及波兰养老金或福利的人士。如情况发生变化，特别是开始领取波兰款项时，NFZ可通知外国养老金通过其汇入账户的银行。法律的最终内容及其生效日期，将在立法程序完成并由总统签署文件后确定。

关注我们在