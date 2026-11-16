В Польше с начала операции TOR по охране железнодорожной инфраструктуры задержали 15 человек, подозреваемых в саботаже или диверсиях. По данным RMF24, в совместном патрулировании участвуют полиция, Служба охраны железной дороги и военные. Пока завершать операцию не планируют.

Год патрулирования железной дороги

Совместные меры по охране железнодорожной инфраструктуры начались год назад. Их ввели после подрыва путей в населенном пункте Мика в Мазовецком воеводстве 15 ноября 2025 года.

За это время было начато 13 производств по инцидентам, которые первоначально оценили как возможные диверсии или саботаж. О них уведомили спецслужбы и прокуратуру. На данный момент подтверждены четыре случая диверсий или саботажа, остальные эпизоды еще анализируются.

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Среди подтвержденных случаев издание называет взрыв на путях в Мике, обрыв контактной сети и установку металлических предметов на рельсах в населенном пункте Голомб в Люблинском воеводстве. Также сообщается о задержании в Нижней Силезии гражданина России, фотографировавшего железнодорожные объекты.

Участие сотрудников в операции

Всего за год в операции TOR приняли участие почти 500 тысяч сотрудников в форме. Больше всего в патрулировании было задействовано полицейских — почти 265 тысяч. В мероприятиях также приняли участие более 130 тысяч сотрудников Службы охраны железной дороги и 90 тысяч военнослужащих.

В ходе операции также выявили 18 преступлений и два правонарушения, не связанных с саботажем или диверсиями. По этим делам задержали 11 человек. Речь, в частности, идет о ложном сообщении о минировании на станции, переводе железнодорожной стрелки, фотографировании поездов, обстреле из пневматического оружия вагона пассажирского поезда и обнаружении на путях трех патронов калибра 7,62 мм.

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