自启动保护铁路基础设施的TOR行动以来，波兰已拘留15名涉嫌破坏或蓄意破坏活动的人员。据RMF24报道，警方、铁路保护服务部门和军方人员参与了联合巡逻。目前暂无结束该行动的计划。

铁路巡逻满一年

保护铁路基础设施的联合措施于一年前启动。这些措施是在2025年11月15日马佐夫舍省米卡居民点发生铁轨被炸毁事件后实施的。

在此期间，针对最初被评估为可能属于蓄意破坏或破坏活动的事件，已启动13项程序。有关情况已通报特别部门和检察机关。目前已确认4起蓄意破坏或破坏活动案件，其他事件仍在分析中。

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在已确认的案件中，该媒体列举了米卡铁轨上的爆炸、接触网被切断，以及在卢布林省戈翁布居民点的铁轨上放置金属物品。报道称，一名拍摄铁路设施的俄罗斯公民也在下西里西亚被拘留。

参与行动的人员

一年内，共有近50万名穿制服人员参与TOR行动。其中，参与巡逻的警察人数最多，接近26.5万人。还有超过13万名铁路保护服务部门员工和9万名军人参与了相关措施。

行动期间还发现18起与蓄意破坏或破坏活动无关的犯罪和两起违法行为。在这些案件中，11人被拘留。其中包括在车站虚假报告有炸弹、扳动铁路道岔、拍摄列车、用气枪射击客运列车车厢，以及在铁轨上发现3发口径为7.62毫米的子弹。

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