У Польщі затримали 15 підозрюваних у саботажі або диверсіях — RMF24

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У Польщі від початку операції з охорони залізничної інфраструктури TOR затримали 15 осіб, яких підозрюють у саботажі або диверсіях. За даними RMF24, у спільних патрулюваннях беруть участь поліція, Служба охорони залізниці та військові. Операцію поки не планують завершувати.

Рік патрулювання залізниці

Спільні заходи з охорони залізничної інфраструктури розпочалися рік тому. Їх запровадили після підриву колій у населеному пункті Міка в Мазовецькому воєводстві 15 листопада 2025 року.

За цей час було розпочато 13 проваджень щодо інцидентів, які спершу оцінили як можливі диверсії або саботаж. Про них повідомили спецслужби та прокуратуру. Наразі підтверджено чотири випадки диверсій або саботажу, інші епізоди ще аналізують.

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Серед підтверджених випадків видання називає вибух на коліях у Міці, обрив контактної мережі та встановлення металевих предметів на рейках у населеному пункті Голомб у Люблінському воєводстві. Також повідомляється про затримання в Нижній Сілезії громадянина Росії, який фотографував залізничні об’єкти.

Участь службовців в операції

Загалом за рік в операції TOR взяли участь майже 500 тисяч службовців у формі. Найбільше в патрулюваннях були задіяні поліцейські — майже 265 тисяч. У заходах також взяли участь понад 130 тисяч співробітників Служби охорони залізниці та 90 тисяч військовослужбовців.

Під час операції також виявили 18 злочинів і два правопорушення, не пов’язані із саботажем чи диверсіями. У цих справах затримали 11 осіб. Йдеться, зокрема, про неправдиве повідомлення про замінування на станції, переведення залізничної стрілки, фотографування поїздів, обстріл із пневматичної зброї вагона пасажирського поїзда та виявлення на коліях трьох набоїв калібру 7,62 мм.

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