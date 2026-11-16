W Polsce od początku operacji TOR, której celem jest ochrona infrastruktury kolejowej, zatrzymano 15 osób podejrzewanych o sabotaż lub dywersję. Jak podaje RMF24, we wspólnych patrolach uczestniczą policja, Straż Ochrony Kolei i żołnierze. Na razie nie planuje się zakończenia operacji.

Rok patrolowania kolei

Wspólne działania na rzecz ochrony infrastruktury kolejowej rozpoczęły się rok temu. Wprowadzono je po wysadzeniu torów w miejscowości Mika w województwie mazowieckim 15 listopada 2025 roku.

W tym czasie wszczęto 13 postępowań dotyczących incydentów, które początkowo oceniono jako możliwe akty dywersji lub sabotażu. Poinformowano o nich służby specjalne i prokuraturę. Obecnie potwierdzono cztery przypadki dywersji lub sabotażu, a pozostałe zdarzenia są nadal analizowane.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wśród potwierdzonych przypadków portal wymienia eksplozję na torach w Mice, zerwanie sieci trakcyjnej oraz umieszczenie metalowych przedmiotów na szynach w miejscowości Gołąb w województwie lubelskim. Poinformowano również o zatrzymaniu na Dolnym Śląsku obywatela Rosji, który fotografował obiekty kolejowe.

Udział funkcjonariuszy w operacji

Łącznie w ciągu roku w operacji TOR uczestniczyło prawie 500 tysięcy umundurowanych funkcjonariuszy. Najwięcej w patrolach zaangażowano policjantów — niemal 265 tysięcy. W działaniach uczestniczyło także ponad 130 tysięcy pracowników Straży Ochrony Kolei oraz 90 tysięcy żołnierzy.

Podczas operacji wykryto również 18 przestępstw i dwa wykroczenia niezwiązane z sabotażem ani dywersją. W tych sprawach zatrzymano 11 osób. Chodzi między innymi o fałszywe zgłoszenie o podłożeniu ładunku wybuchowego na stacji, przestawienie zwrotnicy kolejowej, fotografowanie pociągów, ostrzelanie z broni pneumatycznej wagonu pociągu pasażerskiego oraz znalezienie na torach trzech nabojów kalibru 7,62 mm.

Czytaj nas na