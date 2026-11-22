20 ноября воздушное пространство Польши нарушили три российские крылатые ракеты Х-101, а не два объекта, как предполагалось ранее.

«Во всех трех местах — в населенных пунктах Новый Липовец (Белгорайский уезд), Рудник-над-Сяном (Нежанский уезд) и Молодич (Ярославский уезд) — обнаружены обломки маневренных ракет Х-101», — сообщила Окружная прокуратура в Люблине, уточнив, что пострадавших нет, работы в Новом Липовец и Руднике-над-Сяном завершены, а в Молодиче возобновятся утром 23 ноября после ночного патрулирования территории.

Источник: RMF24.

После нарушения воздушного пространства Польши Туск заявил о предстоящих сложных месяцах.

Напомним, что Дональд Туск созвал экстренное совещание в связи с нарушением воздушного пространства Польши.

Польша расследует нарушение воздушного пространства во время атаки РФ на Украину, — Туск.

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