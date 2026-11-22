В Порече, Хорватия, польская боксёрша Эмилия Котерская вышла в финал молодёжного чемпионата Европы U-23 в весовой категории до 80 кг. В полуфинале 20-летняя спортсменка победила представительницу Украины Елизавету Безверхнюю единогласным решением судей — 5:0.

Как сообщает Interia Sport, все пятеро судей отдали каждый из трёх раундов Котерской со счётом 10:9. Итоговые судейские записки были одинаковыми — 30:27 в пользу польской спортсменки.

Победа во всех раундах

Поединок продлился все три раунда. По данным издания, Котерская работала на дистанции и контролировала ход боя, тогда как Безверхняя не смогла оказать на неё существенное давление. Польская спортсменка выиграла каждый раунд с одинаковым соотношением голосов судей — 5:0.

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Два года назад Безверхняя завоевала бронзовую медаль в Порече, когда ей было 18 лет.

Бой за золото

Котерская представляет клуб Sporty Walki Gostyń. В прошлом году в Будапеште она стала чемпионкой Европы среди спортсменок до 23 лет, а весной этого года выиграла соревнования Кубка мира в бразильском Фос-ду-Игуасу.

Во вторник Котерская проведёт поединок за золотую медаль. Она стала второй представительницей Польши на нынешнем турнире, вышедшей в финал, после Наталии Невядомской.

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