В британском городе Дивайзис на аукционе было продано более 100 предметов, связанных с гибелью «Титаника». Некоторые лоты ушли с молотка за рекордные суммы: карманные часы пассажирки третьего класса продали за 250 тысяч фунтов стерлингов, а бриллиантовое кольцо другой пассажирки — за 140 тысяч. Общая стоимость продаж значительно превысила миллион фунтов.

Аукцион состоялся в воскресенье, 22 ноября, в городе Дивайзис в графстве Уилтшир, Англия. На торги выставили более 100 предметов, которые принадлежали пассажирам «Титаника» или были связаны с историей лайнера. Самым дорогим лотом стали карманные часы пассажирки третьего класса Мэри Манган. Их продали за 250 тысяч фунтов стерлингов — это примерно 328 тысяч долларов. Еще один рекорд установило бриллиантовое кольцо пассажирки лайнера леди Дафф Гордон. За украшение заплатили 140 тысяч фунтов, или около 184 тысяч долларов.

Аукционист Эндрю Олдридж из компании Henry Aldridge and Son пояснил, что часы Манган стали самым дорогим предметом, который когда-либо продавался среди вещей пассажиров третьего класса «Титаника». Кольцо леди Дафф Гордон также установило рекорд — за украшение с лайнера ещё никогда не платили столько.

Часы, пережившие катастрофу

Золотые часы нашли на теле 32-летней Мэри Манган после гибели судна. Вместе с другими личными вещами их вернули семье женщины. Недавно часы несколько недель выставлялись в музее Titanic Belfast. Они были частью выставки, посвященной коллекции вещей Манган.

Мэри Манган была ирландкой. Она переехала в США, но в начале 1912 года вернулась на родину, чтобы увидеться с родными. Во время первого рейса «Титаника» женщина находилась на борту судна и погибла в катастрофе.

Письмо, написанное прямо на борту лайнера

Еще одним дорогим лотом стало письмо на испанском языке, которое нашли на теле его автора — пассажира первого класса Рамона Артагавейтии Гомеса. Документ был поврежден водой, но сохранил важные подробности о путешествии. Его продали за 80 тысяч фунтов стерлингов — примерно 105 тысяч долларов.

Письмо было написано на официальном бланке «Титаника» прямо во время рейса. Автор подробно описал судно: упомянул цвет краски, температуру воздуха и даже количество посетителей ресторана. Благодаря этому документ передает не только личные впечатления пассажира, но и отдельные детали жизни на борту лайнера накануне катастрофы.

Среди других лотов были документы и памятные вещи, связанные с пассажирами и историей судна. Страховой документ продали за 27 тысяч фунтов стерлингов — около 35,4 тысячи долларов. Редкий билет на «Титаник» нашел покупателя за 45,5 тысяч фунтов, или примерно 59,7 тысяч долларов.

Открытка от радиста, который до последнего оставался на посту

На аукционе также была продана открытка, написанная старшим радистом «Титаника» Джеком Филлипсом. Он отправил её сестре Элсе за четыре дня до катастрофы. За открытку заплатили почти 32 тысячи фунтов стерлингов — около 42 тысяч долларов. Во время гибели лайнера Филлипс оставался на своём посту. Он передавал сигналы бедствия и помогал координировать спасательную операцию, пока судно шло ко дну. Сам радист не выжил.

Аукционист Эндрю Олдридж сообщил, что общая сумма продажи значительно превысила миллион фунтов стерлингов. По его словам, значительную часть этих денег принесли именно предметы, непосредственно связанные с «Титаником».

Олдридж назвал торги «эпической продажей» и отметил, что они в очередной раз показали, насколько большой интерес в мире вызывает история лайнера. «Титаник» отправился в свой первый рейс 10 апреля 1912 года. В ночь на 15 апреля судно столкнулось с айсбергом и затонуло в Атлантическом океане. Катастрофа унесла жизни около 1500 человек. Личные вещи пассажиров, сохранившиеся после трагедии, до сих пор привлекают внимание коллекционеров и историков. Об этом сообщает ВВС.

Суд в штате Вирджиния, США, временно заблокировал план компании RMS Titanic Incorporated продать на аукционе более 100 артефактов, поднятых с затонувшего «Титаника». Против продажи выступило правительство США, которое считает, что это нарушит условия, на которых компания получила исключительные права на спасательные работы на месте крушения судна, сообщает ABC News Australia.

В Великобритании на аукцион выставят уникальное письмо пассажира «Титаника», написанное всего за несколько дней до гибели лайнера. В нём Генри Прайс Ходжес описывал хорошую погоду и спокойную атмосферу на борту корабля, даже не подозревая, что вскоре судно станет местом одной из крупнейших морских трагедий в истории.

В Великобритании на аукцион выставят спасательный жилет пассажирки «Титаника», выжившей во время катастрофы 1912 года, и это может стать одной из самых редких исторических вещей, связанных с легендарным лайнером, выставленных на продажу. Лот уже называют уникальным, ведь подобные артефакты почти не появляются в открытой продаже.

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