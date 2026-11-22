W Poreču w Chorwacji polska bokserka Emilia Koterska awansowała do finału młodzieżowych mistrzostw Europy U-23 w kategorii wagowej 80 kg. W półfinale 20-letnia zawodniczka pokonała reprezentantkę Ukrainy Jelizawietę Bezwerchną jednogłośną decyzją sędziów — 5:0.

Jak informuje Interia Sport, wszyscy pięciu sędziów przyznało każdy z trzech rund Koterskiej wynikiem 10:9. Końcowe karty punktowe sędziów były identyczne — 30:27 na korzyść polskiej zawodniczki.

Zwycięstwo we wszystkich rundach

Pojedynek trwał wszystkie trzy rundy. Według danych portalu Koterska boksowała z dystansu i kontrolowała przebieg walki, podczas gdy Bezwerchna nie zdołała wywrzeć na niej znaczącej presji. Polka wygrała każdą rundę takim samym stosunkiem głosów sędziów — 5:0.

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Dwa lata temu Bezwerchna zdobyła brązowy medal w Poreču, gdy miała 18 lat.

Walka o złoto

Koterska reprezentuje klub Sporty Walki Gostyń. W ubiegłym roku w Budapeszcie została mistrzynią Europy wśród zawodniczek do lat 23, a wiosną tego roku wygrała zawody Pucharu Świata w brazylijskim Foz do Iguaçu.

We wtorek Koterska stoczy pojedynek o złoty medal. Została drugą reprezentantką Polski na obecnym turnieju, która dotarła do finału, po Natalii Niewiadomskiej.

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