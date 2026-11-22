Rosyjska rakieta skrzydłowa X-101, która 20 listopada 2026 r. naruszyła przestrzeń powietrzną Polski i spadła w pobliżu wsi Nowy Lipowiec w województwie lubelskim, została wyprodukowana w Rosji w czwartym kwartale bieżącego roku. Informację tę podał w niedzielę, 22 listopada, prokurator Okręgowej Prokuratury w Lublinie Andrzej Boron.

Według danych polskiego śledztwa pocisk prawdopodobnie eksplodował jeszcze w powietrzu, nie docierając do ziemi, przez co jego odłamki rozrzucone zostały na dużym obszarze – sięgającym kilku hektarów. Wśród najważniejszych zabezpieczonych fragmentów śledczy znaleźli silnik o masie kilkuset kilogramów oraz poszczególne elementy systemu naprowadzania.

Prokurator zaznaczył również, że organom ścigania udało się już ustalić trajektorię lotu rakiety oraz konkretne przedsiębiorstwo w Rosji, w którym została ona wyprodukowana. Zabezpieczone fragmenty zostaną przekazane do dalszych badań do Laboratorium Kryminalistycznego Wojskowej Żandarmerii w Mińsku Mazowieckim.

Źródło: Polsat News.

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