Российская крылатая ракета Х-101, которая 20 ноября 2026 года нарушила воздушное пространство Польши и упала вблизи деревни Новый Липовец в Люблинском воеводстве, была изготовлена в России в четвёртом квартале текущего года. Об этом в воскресенье, 22 ноября, сообщил прокурор Окружной прокуратуры в Люблине Анджей Боронь.

По данным польского следствия, боеприпас, вероятно, взорвался ещё в воздухе, не долетев до земли, из-за чего его обломки разлетелись на большой площади — до нескольких гектаров. Среди наиболее важных изъятых фрагментов следователи обнаружили двигатель весом в несколько сотен килограммов и отдельные элементы системы управления.

Прокурор также отметил, что правоохранителям уже удалось установить траекторию полета ракеты и конкретное предприятие в РФ, на котором она была изготовлена. Изъятые обломки передадут для дальнейших исследований в криминалистическую лабораторию Военной жандармерии Польши в Минске-Мазовецком.

Источник: Polsat News.

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