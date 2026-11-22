Premier Czech Andrej Babiš określił zaktualizowany projekt wieloletniego budżetu Unii Europejskiej na lata 2028–2034 jako całkowicie nie do przyjęcia dla Pragi, krytykując cięcia w wypłatach dla Czech, wydatki na instytucje europejskie oraz przewidziane w budżecie 100 mld euro na wsparcie Ukrainy. Oświadczył to w niedzielę, 22 listopada 2026 roku.

Dzień wcześniej, 21 listopada, przewodniczący Rady Europejskiej António Costa przedstawił zaktualizowane ramy negocjacyjne budżetu UE na lata 2028–2034, które przewidują cięcia wydatków o 204 mld euro w porównaniu z pierwotnym planem Komisji Europejskiej. Według Babiša niektóre propozycje przewidują zmniejszenie budżetu o kolejne 32 mld euro, a w przypadku samych Czech – w związku ze wzrostem ich składek do budżetu UE – planuje się ograniczenie finansowania o 7,5 mld koron.

Szef czeskiego rządu wyraził również oburzenie z powodu wydatków na funkcjonowanie Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej oraz aparatu urzędniczego UE, które według jego szacunków wyniosą 100 mld euro w ciągu siedmiu lat. Osobno Babiš sprzeciwił się finansowaniu Ukrainy bezpośrednio z budżetu Unii Europejskiej, oświadczając, że Kijów powinien otrzymywać środki ze źródeł pozabudżetowych.

António Costa dąży do osiągnięcia kompromisu w sprawie wieloletniego budżetu UE do końca 2026 roku. Wcześniej zaktualizowaną propozycję skrytykował również kanclerz Niemiec Friedrich Merz: w przeciwieństwie do Czech Berlin nalega na zmniejszenie ogólnych wydatków budżetu UE przy jednoczesnym utrzymaniu stabilnego wieloletniego wsparcia finansowego dla Ukrainy.

Źródło: iROZHLAS.

Niemcy zaproponowały Unii Europejskiej rezygnację z wymogu jednomyślnego zatwierdzania nowych kredytów dla Ukrainy. Komisja Europejska proponuje przeznaczyć 100 mld euro pomocy dla Kijowa w budżecie UE na lata 2028–2034, którego łączna kwota może wynieść 2 bln euro. Jednocześnie Berlin nalega na stworzenie stabilnego mechanizmu finansowania Ukrainy, który będzie trudniejszy do zablokowania przez obecnych i potencjalnych przeciwników takiego wsparcia, w szczególności przez Marine Le Pen, która liczy na objęcie stanowiska prezydenta Francji.

Przypomnijmy, że Niemcy przeznaczają Ukrainie kolejne 200 mln euro na przygotowania do zimy.

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