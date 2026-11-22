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Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш назвав оновлений проєкт багаторічного бюджету Європейського Союзу на 2028–2034 роки абсолютно неприйнятним для Праги, розкритикувавши скорочення виплат для Чехії, витрати на європейські інституції та закладені у кошторис 100 млрд євро на підтримку України. Про це він заявив у неділю, 22 листопада 2026 року.

Напередодні, 21 листопада, президент Європейської ради Антоніу Кошта представив оновлені переговорні рамки бюджету ЄС на 2028–2034 роки, які передбачають скорочення витрат на 204 млрд євро порівняно з початковим планом Єврокомісії. За словами Бабіша, окремі пропозиції передбачають зменшення бюджету ще на 32 млрд євро, а для самої Чехії на тлі зростання її внесків до казни ЄС фінансування планують урізати на 7,5 млрд крон.

Також очільник чеського уряду висловив обурення витратами на утримання Європарламенту, Єврокомісії та апарату чиновників ЄС, які, за його оцінками, становитимуть 100 млрд євро за сім років. Окремо Бабіш виступив проти фінансування України безпосередньо з бюджету Євросоюзу, заявивши, що Київ має отримувати кошти з позабюджетних джерел.

Антоніу Кошта прагне досягти компромісу щодо багаторічного бюджету ЄС до кінця 2026 року. Раніше оновлену пропозицію також розкритикував канцлер Німеччини Фрідріх Мерц: на відміну від Чехії, Берлін наполягає на зменшенні загальних витрат бюджету ЄС за одночасного збереження стабільної багаторічної фінансової підтримки України.

Джерело: iROZHLAS.

Німеччина запропонувала Європейському Союзу відмовитися від вимоги одностайного схвалення нових кредитів для України. Єврокомісія пропонує передбачити 100 млрд євро допомоги Києву в бюджеті ЄС на 2028–2034 роки, загальний обсяг якого може сягнути 2 трлн євро. Водночас Берлін наполягає на створенні стабільного механізму фінансування України, який буде складніше заблокувати нинішнім і потенційним противникам такої підтримки, зокрема Марін Ле Пен, яка розраховує обійняти посаду президента Франції.

Нагадаємо, що Німеччина виділяє Україні ще 200 млн євро на підготовку до зими.

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