Німеччина виділяє Україні ще 200 млн євро на підготовку до зими

Німеччина спрямує Україні додаткові 200 млн євро на зимову підтримку. Кошти підуть на допомогу людям, які постраждали від російських атак, а також на забезпечення електроенергією, теплом і водою. Окремо фінансуватимуть медичні послуги, школи, дитячі садки та підготовку українських міст до холодів.

Додаткове фінансування спільно забезпечать Міністерство закордонних справ і Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини. Бюджетний комітет Бундестагу вже погодив виділення 200 млн євро. У німецькому уряді пояснюють, що додаткова допомога потрібна через посилення російських атак на українські міста та важливу інфраструктуру. Під ударами опиняються енергетичні об’єкти, системи водопостачання, транспортні й логістичні шляхи.

Через обстріли в Україні регулярно виникають перебої з електрикою та водою. Крім того, Росія використовує далекобійні безпілотники, через що небезпека поширюється на нові території, а дедалі більше людей змушені залишати свої домівки.

На що Німеччина спрямує гроші

Частину коштів виділить Міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини. Фінансування спрямують на забезпечення українців електроенергією, теплом і водою. Також допомогу отримають школи, дитячі садки, сільське господарство та служби цивільного захисту. Міністерство закордонних справ Німеччини відповідатиме за гуманітарну підтримку. Насамперед ідеться про людей, які живуть поблизу лінії фронту, внутрішньо переміщених осіб і українських біженців у сусідніх країнах. Зокрема, допомогу надаватимуть і в Молдові.

Ще один напрям — підготовка українських міст до зими. Особливу увагу приділять водопостачанню, санітарним умовам і роботі медичних закладів. Це має допомогти громадам підтримувати базові послуги навіть у разі нових російських ударів.

За словами міністра закордонних справ Німеччини Йоганна Вадефуля, російські атаки на цивільну інфраструктуру свідчать про те, що Москва не налаштована на серйозні переговори, а намагається використати зимові холоди як додатковий засіб тиску на українців. «Цей розрахунок зазнає невдачі, адже Путін і надалі недооцінює стійкість України та її партнерів. У цій критичній ситуації Міністерство закордонних справ надає ще більше вкрай необхідної гуманітарної допомоги», — заявив Вадефуль.

Він також наголосив, що підтримка має допомогти сім’ям, які опинилися у складних умовах, отримувати тепло та питну воду. Окреме завдання — зберегти доступ людей до медичної допомоги. Таким чином, додаткові 200 млн євро мають охопити одразу кілька напрямів: від ремонту й підтримки важливої інфраструктури до гуманітарної допомоги людям, які найбільше постраждали від війни. Про це йдеться у спільному пресрелізі німецьких відомств, оприлюдненому на офіційному сайті МЗС Німеччини у п’ятницю.

У Німеччині погодили бюджет на 2027 рік. Паралельно зміни щодо прибуткового податку, пенсійних внесків, медичного страхування та страхування на випадок потреби в догляді впливатимуть на чистий дохід працівників.

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