Германия выделяет Украине ещё 200 млн евро на подготовку к зиме

Германия выделит Украине дополнительные 200 млн евро на зимнюю поддержку. Средства пойдут на помощь людям, пострадавшим от российских атак, а также на обеспечение электроэнергией, теплом и водой. Отдельно будут финансироваться медицинские услуги, школы, детские сады и подготовка украинских городов к холодам.

Дополнительное финансирование совместно обеспечат Министерство иностранных дел и Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии. Бюджетный комитет Бундестага уже одобрил выделение 200 млн евро. В немецком правительстве объясняют, что дополнительная помощь необходима из-за усиления российских атак на украинские города и важную инфраструктуру. Под ударами оказываются энергетические объекты, системы водоснабжения, транспортные и логистические пути.

Из-за обстрелов в Украине регулярно возникают перебои с электричеством и водой. Кроме того, Россия использует дальнобойные беспилотники, из-за чего опасность распространяется на новые территории, а всё больше людей вынуждены покидать свои дома.

На что Германия направит средства

Часть средств выделит Министерство экономического сотрудничества и развития Германии. Финансирование будет направлено на обеспечение украинцев электроэнергией, теплом и водой. Также помощь получат школы, детские сады, сельское хозяйство и службы гражданской защиты. Министерство иностранных дел Германии будет отвечать за гуманитарную поддержку. Прежде всего речь идет о людях, проживающих вблизи линии фронта, внутренне перемещенных лицах и украинских беженцах в соседних странах. В частности, помощь будет оказываться и в Молдове.

Еще одно направление — подготовка украинских городов к зиме. Особое внимание будет уделено водоснабжению, санитарным условиям и работе медицинских учреждений. Это должно помочь общинам поддерживать базовые услуги даже в случае новых российских ударов.

По словам министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля, российские атаки на гражданскую инфраструктуру свидетельствуют о том, что Москва не настроена на серьезные переговоры, а пытается использовать зимние холода как дополнительное средство давления на украинцев. «Этот расчет обречён на провал, ведь Путин по-прежнему недооценивает стойкость Украины и её партнёров. В этой критической ситуации Министерство иностранных дел предоставляет ещё больше крайне необходимой гуманитарной помощи», — заявил Вадефуль.

Он также подчеркнул, что эта помощь должна помочь семьям, оказавшимся в сложных условиях, получать тепло и питьевую воду. Отдельная задача — сохранить доступ людей к медицинской помощи. Таким образом, дополнительные 200 млн евро должны охватить сразу несколько направлений: от ремонта и поддержки важной инфраструктуры до гуманитарной помощи людям, которые больше всего пострадали от войны. Об этом говорится в совместном пресс-релизе немецких ведомств, опубликованном на официальном сайте МИД Германии в пятницу.

В Германии утвердили бюджет на 2027 год. Параллельно изменения, касающиеся подоходного налога, пенсионных взносов, медицинского страхования и страхования на случай необходимости ухода, будут влиять на чистый доход работников.

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