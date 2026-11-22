Польська стрибунка Анна Твардош посіла 18-те місце в недільному особистому турнірі жіночого Кубка світу в норвезькому Ліллегаммері. У другій серії вона стрибнула на 128,5 метра та піднялася у підсумковій класифікації на вісім позицій.

Стрибок на 128,5 метра

Твардош пройшла кваліфікацію з результатом 110 метрів і посіла в ній 25-те місце. Інша польська учасниця Камілла Карпєль не відібралася до основного турніру: її стрибок на 104 метри приніс 44-ту позицію в кваліфікації.

У першій серії змагань Твардош приземлилася на позначці 118 метрів. Після цієї спроби вона перебувала на 26-й позиції. У фіналі полька на певний час очолила змагання після польоту на 128,5 метра, а завершила турнір із 192,3 бала.

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Норвезьке призове тріо

Увесь п'єдестал у Ліллегаммері посіли представниці Норвегії. Перемогла Анна Одін Стрьом, яка набрала 251,3 бала та у фінальній серії стрибнула на 132,5 метра. Друге місце посіла Ейрін Марія Квандал із 240,4 бала, третьою стала Ґіда Вестволд Гансен — 239,1 бала.

Як повідомляє Interia Sport, наступні два індивідуальні старти жіночого Кубка світу заплановані на 28–29 листопада в австрійському Гінценбаху на трампліні HS90.

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