Polska skoczkini narciarska Anna Twardosz zajęła 18. miejsce w niedzielnym konkursie indywidualnym Pucharu Świata kobiet w norweskim Lillehammer. W drugiej serii skoczyła 128,5 metra i awansowała o osiem pozycji w klasyfikacji końcowej.

Skok na 128,5 metra

Twardosz przeszła kwalifikacje z wynikiem 110 metrów i zajęła w nich 25. miejsce. Inna polska uczestniczka, Kamila Karpiel, nie zakwalifikowała się do konkursu głównego: jej skok na 104 metry dał jej 44. pozycję w kwalifikacjach.

W pierwszej serii zawodów Twardosz wylądowała na 118. metrze. Po tej próbie zajmowała 26. pozycję. W finale Polka przez pewien czas prowadziła w zawodach po locie na 128,5 metra, a turniej zakończyła z dorobkiem 192,3 punktu.

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Norweskie podium

Całe podium w Lillehammer zajęły reprezentantki Norwegii. Wygrała Anna Odine Strøm, która zdobyła 251,3 punktu i w serii finałowej skoczyła 132,5 metra. Drugie miejsce zajęła Eirin Maria Kvandal z 240,4 punktu, a trzecia była Gyda Westvold Hansen — 239,1 punktu.

Jak informuje Interia Sport, kolejne dwa indywidualne konkursy Pucharu Świata kobiet zaplanowano na 28–29 listopada w austriackim Hinzenbach na skoczni HS90.

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