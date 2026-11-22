捷克总理安德烈·巴比什表示，欧盟2028–2034年多年期预算修订草案对布拉格而言完全不可接受， 并批评了其中削减对捷克的拨款、削减欧盟机构的开支，以及预算中为支持乌克兰拨出的1000亿欧元。他于2026年11月22日（星期日）发表了上述言论。

此前，11月21日， 欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔提出了2028–2034年欧盟预算的更新谈判框架，该框架计划将支出较欧盟委员会的初始计划削减2040亿欧元。 据巴比什称，部分提案还计划将预算进一步削减320亿欧元；而对于捷克而言，鉴于其向欧盟财政的缴款额不断增加，计划将其获得的资金削减75亿克朗。

此外，这位捷克政府首脑还对欧洲议会、欧盟委员会及欧盟官僚机构的运作开支表示愤慨，据他估算，这部分开支在七年内将达到1000亿欧元。 此外，巴比什还反对直接从欧盟预算中向乌克兰提供资金，并表示基辅应从预算外来源获得资金。

安东尼奥·科什塔希望在2026年底前就欧盟多年期预算达成妥协。 此前，德国总理弗里德里希·默茨也批评了这份更新后的提案：与捷克不同，柏林方面坚持在保持对乌克兰稳定多年期财政支持的同时，减少欧盟预算的总支出。

来源：iROZHLAS。

德国提议欧盟放弃对乌克兰新贷款须经一致批准的要求。 欧盟委员会提议在2028–2034年欧盟预算中为基辅拨款1000亿欧元，该预算总额可能达到2万亿欧元。 与此同时，柏林方面坚持建立一个稳定的乌克兰融资机制，使当前和潜在的反对者——尤其是希望当选法国总统的玛丽娜·勒庞——更难阻挠此类援助。

需要指出的是，德国还将向乌克兰额外拨款2亿欧元，用于冬季准备工作。

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