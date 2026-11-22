Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал обновленный проект многолетнего бюджета Европейского Союза на 2028–2034 годы абсолютно неприемлемым для Праги, раскритиковав сокращение выплат для Чехии, расходы на европейские институты и заложенные в смету 100 млрд евро на поддержку Украины. Об этом он заявил в воскресенье, 22 ноября 2026 года.

Накануне, 21 ноября, президент Европейского совета Антониу Кошта представил обновленные переговорные рамки бюджета ЕС на 2028–2034 годы, которые предусматривают сокращение расходов на 204 млрд евро по сравнению с первоначальным планом Еврокомиссии. По словам Бабиша, отдельные предложения предусматривают сокращение бюджета ещё на 32 млрд евро, а для самой Чехии на фоне роста её взносов в казну ЕС финансирование планируют урезать на 7,5 млрд крон.

Также глава чешского правительства выразил возмущение расходами на содержание Европарламента, Еврокомиссии и аппарата чиновников ЕС, которые, по его оценкам, составят 100 млрд евро за семь лет. Отдельно Бабиш выступил против финансирования Украины непосредственно из бюджета Евросоюза, заявив, что Киев должен получать средства из внебюджетных источников.

Антониу Кошта стремится достичь компромисса по многолетнему бюджету ЕС до конца 2026 года. Ранее обновленное предложение также раскритиковал канцлер Германии Фридрих Мерц: в отличие от Чехии, Берлин настаивает на сокращении общих расходов бюджета ЕС при одновременном сохранении стабильной многолетней финансовой поддержки Украины.

Источник: iROZHLAS.

Германия предложила Европейскому Союзу отказаться от требования единогласного одобрения новых кредитов для Украины. Еврокомиссия предлагает предусмотреть 100 млрд евро помощи Киеву в бюджете ЕС на 2028–2034 годы, общий объем которого может достичь 2 трлн евро. В то же время Берлин настаивает на создании стабильного механизма финансирования Украины, который будет сложнее заблокировать нынешним и потенциальным противникам такой поддержки, в частности Марин Ле Пен, которая рассчитывает занять пост президента Франции.

Напомним, что Германия выделяет Украине еще 200 млн евро на подготовку к зиме.

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