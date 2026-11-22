Удар беспилотников по российскому сухогрузу Sparta II в Финском заливе является побочным следствием агрессивной войны России и реализацией права Украины на самооборону, заявил в воскресенье, 22 ноября 2026 года, министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна.

По словам главы эстонского внешнеполитического ведомства, Таллинн не предоставлял другим государствам разрешения на использование своего воздушного пространства или морских вод для проведения военных операций, а сам инцидент не создал непосредственной угрозы для Эстонии и не привел к усилению военной опасности со стороны РФ.

Дипломат добавил, что поддерживает постоянный контакт с главой МИД Финляндии Элиной Валтонен и союзниками, а по просьбе финской стороны в район происшествия было направлено судно ВМС Эстонии «Генерал Курвитс», которое участвует в тушении пожара на пострадавшем корабле.

Аналогичную позицию озвучил и премьер-министр Эстонии Кристен Михал, который обсудил ситуацию в Финском заливе с главой правительства Финляндии Петтери Орпо. Михал подчеркнул, что Эстония не разрешала использовать свою территорию или акваторию для нанесения ударов по России, и вместе с финским коллегой подтвердил полное право Украины защищаться от агрессора.

Источник: ERR.

Ранее мы сообщали, что в Финском заливе горит российское грузовое судно после атаки БПЛА

В Финском заливе продолжается пожар на российском грузовом судне Sparta II, которое подверглось атаке украинских дронов 21 ноября. Экипаж уже эвакуирован, однако огонь до сих пор не удалось потушить. Финские службы пытаются ликвидировать пожар и охладить контейнеры с грузом, чтобы избежать дополнительных рисков.

Российское грузовое судно в Финском заливе подверглось атаке украинских беспилотников в территориальных водах России. Об этом заявил командующий пограничной службой Финляндии Илья Ильин. В результате удара судно потеряло управление.

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